محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمحطة مياه أبو الريش.. ويطمئن على منظومة التشغيل

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، العاملين بمحطة مياه أبوالريش قبلى بالمرور الميدانى، لمتابعة منظومة التشغيل، كما أطمأن المحافظ على ما شهدته المحطة من تحديث للمنظومة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأثناء تفقده لمكونات المحطة بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص المحافظ على إجراء تجربة عملية لإختبار عينات المياه من داخل المحطة، وتم التأكد من جودة المياه بها.

كما استمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة، والتى تقع على مساحة 800 متر مسطح، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبوالريش قبلى بدءًا من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة.