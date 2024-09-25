الأهلي يعلن تعاقده مع هناء عبد الله

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن إتمام التعاقد مع اللاعبة هناء عبد الله لمدة 4 سنوات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الجديد.

أوضح العوضي أن النادي أتم تعاقده مع هناء لمدة 4 مواسم قادمة، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل الاستمرار على المنافسة على جميع البطولات.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، في إطار تدعيم الفريق بعناصر مميزة من أجل مواصلة حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.