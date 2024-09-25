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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سيدات سلة الأهلي يهزمن مصر للتأمين بدوري منطقة القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 58-35، في المباراة التي جمعت  الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.
 

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سفير مصر بالسعودية ونائب هيئة الترفيه في استقبال بعثة الأهلي بمطار الرياض

‏‎أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في رابع مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الشمس بنتيجة 91-28 ضمن منافسات البطولة.

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