حددت جهات التحقيق، جلسة 16 أكتوبر المقبل لإحضار الشهود ومناقشتهم في واقعة اتهام بلوجر شهيرة بالزنا.

16 أكتوبر..مناقشة الشهود في واقعة اتهام بلوجر شهيرة بالزنا

وقال دفاع البلوجر ع.ا، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية، قدرها 30 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالزنا.

وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام تيك توكر تدعى ع. أ والد زوجها رجل أعمال يدعى ك.ح وآخرين، بوضع كاميرات داخل غرفة نومها الخاصة والحمام والتقاط صور خاصة لها بملابس المنزل، وذلك خلال وجود زوجها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء فترة عقوبة بإحدى القضايا.

وأكدت الزوجة في أقوالها أمام جهات التحقيق، أنها تعرضت لشيء يفوق التصور وهو مراودة والد زوجها، المشكو في حقه عن نفسها في عرضها وشرفها وأيضًا المشكو في حقه الثالث صديق زوجها، منذ حبس زوجها في 2021/5/29.

وأضافت الزوجة، أنها عندما رفضت جميع محاولاتهما؛ تواطأ الاثنان معًا فيما بينهما ووضعا بدون علم منها كاميرات مراقبة داخل الفيلا المقيمة بها، بل وفي غرفة نومها وحمامها الخاص؛ وذلك للحصول على صور لها وفيديوهات؛ لابتزازها وتهدیدها ومعاقبتها لرفضها ما طلباه منها، وتم انتهاك حرمة حياتها الخاصة، حسب وصفها بالتحقيقات.

استدعاء محمد رمضان للتحقيق بسبب نجله

كما أمرت جهات التحقيق في الشيخ زايد استدعاء الفنان محمد رمضان لسماع أقواله في واقعة تعدي نجله على طفل بنادي نيو جيزة، بعد انتهاء التدريبات الخاص بهما.

وتقدمت إحدى السيدات من جيران الفنان محمد رمضان في منطقة نيو جيزة ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على نجلها داخل نادي نيو جيزة.

وأضافت المبلغة، أن نجلها الطالب عمر، يدرس بالصف السادس الابتدائي في مدرسة جرين لاند الدولية بالشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وأوضحت في بلاغها أنه خلال لعب نجلها داخل نادي نيو جيزة، حدثت مشادة بينه وبين نجل محمد رمضان، موضحة أنها تطورت للضرب.

واتهمت الفنان محمد رمضان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته، وتم تحرير المحضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.