أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ، في حادث طريق خط 13 بطوخ حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في تصادم دراجتين ناريتين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بنها العام، وتم رفع آثار الحادث وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بحادث تصادم طريق طوخ

وتلقى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق خط 13 دائرة المركز ووجود جثتين ومصابين.

تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية ، فانتقل المقدم هاني حجازي رئيس وحدة مرور طوخ والمعاينة والفحص تبين تصادم دراجتين على طريق خط 13 دائرة مركز طوخ بسبب السرعة ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخران وتم نقل الجثتين والمصابين الى المستشفى وتجنيب الدراجتين لإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

براءة 3 متهمين وحبس متهم في سرقة الشركة الصينية بالعاصمة الإدارية

كما قضت المحكمة المختصة، ببراءة 3 متهمين وحبس متهم في سرقة الشركة الصينية بالعاصمة الإدارية التابعة للقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات والتحقيقات في واقعة سرقة الشركة الصينية بالعاصمة الإدارية أنه اأناء مرور قوة أمنية بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة لضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون وتفقد الحالة الأمنية وضبط كل من يخل بالأمن العام وتحديدًا بمحور بن زايد الشمالي بالعاصمة الإدارية تلاحظ سير شخص مترجل ويحمل كيسا بلاستيكيا ويلتفت يمينا ويسارا إلى أن شاهد سيارة الشرطة ففر هاربا.

وأضافت التحريات أن قوة أمنية قامت بالعدو خلفه حتى تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبسؤاله عن سبب الفرار تلعثم النطق وبسؤاله عن ما بداخل الكيس البلاستيكي لم يفدنا بشيء فقمنا بفض محتويات الكيس أمامنا وتلاحظ لنا أن الكيس البلاستيكي يحتوي على ( قطعتين من ترموستات خاصة بالتكيفات المركزية .

واعترف المتهم أنه سرقتها من موقع الشركة الصينية العامة للمقاولات وأرشد المتهم الأجهزة الأمنية عن مكان الواقعة، وتم اصطحاب المتهم والمضبوطات والعودة لديوان القطاع لتحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.