الأسهم القطرية تغلق مرتفعة بنسبة 0.49 %

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء مرتفعا 51.73 نقطة، أي بنسبة 0.49 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10.542.71 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول 294 مليونا و631 ألفا و457 سهما، بقيمة 536 مليونا و202 ألفا و496.869 ريالا، نتيجة تنفيذ 19020 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة فى أسواق الأسهم القطرية ، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

الأسهم البحرينية تقفل تعاملاتها على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل الأسهم البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 2,018.96 بانخفاض قدره 6.27 نقاط مقارنة بإقفاله يوم أمس، في حين أقفل "مؤشر البحرين الإسلامي" عند مستوى 807.26 بارتفاع قدره 0.14 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون في "بورصة البحرين" 1.18 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 313.36 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 40 صفقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.35 في المئة، لتصل عند مستوى 2378.93 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2149 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.23 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4726.52 نقطة مرتفعًا 10.6 نقاط بنسبة 0.23 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4715.89 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و926 ألفًا و923 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 283.9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و325 ألفًا و441 ريالًا عُمانيًّا.

تراجع الأسهم الأوروبية مع انحسار موجة صعود ناتجة عن حزمة تحفيز صينية

الأسهم الأوروبية

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات على تراجع اليوم الأربعاء في وقت فقدت فيه موجة صعود دفعتها حزمة تحفيز صينية زخمها، كما أضاف تراجع أسهم شركات تكنولوجيا ونفط إلى الخسائر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %إلى 518.06 نقطة بعد أن صعد بما يقارب 1% في الجلسة السابقة.

وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية صعودها المدفوع بحزمة التحفيز الاقتصادي لليوم الثاني على التوالي لكن أسواقا أخرى اتسمت فيها التعاملات بالتقلب والتباين .

وهبط سهم شركة ساب الألمانية 3.5 %بعد تقرير أفاد بأن الشركة المطورة للبرمجيات تخضع لتحقيق في الولايات المتحدة بسبب شكوك في قيامها بتثبيت الأسعار، وشكل السهم بذلك أكبر ضغط على المؤشر ودفع أيضا المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 0.8%.

وقاد قطاع النفط والغاز التراجع في القطاعات الفرعية منخفضا 0.9 %بسبب مخاوف من عدم كفاية خطط التحفيز الصينية لتعزيز الطلب.

ونزل المؤشر كاك40 الفرنسي 0.7% بعد أن صعد بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في البلاد زادت في سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المنتجين في السويد ارتفع 0.6% في أغسطس مقارنة مع يوليو، واستقر مؤشر السوق هناك.

وقفز سهم فالمت الفنلندية للهندسة بنسبة 9.2% بعد أن حصلت على طلبية قيمتها تفوق مليار يورو في البرازيل.