الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

أفضل المشروبات الصحية لمرضى السكري.. خيارات طبيعية للتحكم في مستويات السكر

بوابة الوفد الإلكترونية

يحتاج مرضى السكري إلى مراقبة دقيقة لنظامهم الغذائي والمشروبات التي يتناولونها، حيث أن بعض المشروبات قد تحتوي على سكريات مخفية تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم. لذلك، من الضروري تناول اختيار المشروبات الصحية التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر متوازنة وتوفر فوائد صحية إضافية، وفيما يلي سنتعرف على بعض المشروبات التي تناسب مرضى السكري وتساعد في تعزيز صحتهم بشكل طبيعي.


 

مشروبات صحية لمرضى السكري

1. الماء

الماء هو الخيار الأفضل والأكثر أمانًا لمرضى السكري. يساعد شرب الماء بكميات كافية على التخلص من السكر الزائد في الجسم عن طريق البول، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.


 

2. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. كما أنه خالٍ من السعرات الحرارية والسكر، مما يجعله خيارًا مثاليًا.


 

3. مشروب الحلبة

الحلبة معروفة بقدرتها على تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم. يمكن شربها عن طريق غلي بذور الحلبة في الماء، حيث تساعد مركبات الحلبة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل نسبة الجلوكوز.


 

4. الليمون بالماء الدافئ

يعتبر مشروب الليمون بالماء الدافئ من المشروبات الصحية التي تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحسن عملية التمثيل الغذائي.


 

5. الحليب قليل الدسم

الحليب قليل الدسم يوفر الكالسيوم والبروتين دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية أو الدهون، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري الذين يرغبون في تناول مشروب صحي ومغذٍ.


 

6. عصير الخضروات

عصير الخضروات الطازجة مثل الخيار والكرفس هو مشروب صحي لمرضى السكري. فهو يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وغني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة دون التأثير على مستويات السكر.

 

اختيار المشروبات الصحية يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على توازن مستويات السكر لدى مرضى السكري، ويساهم في تعزيز صحتهم بشكل عام.

مواد متعلقة

دانا حلبي تنضم لـ"الحلانجي" مع محمد رجب في أول ظهور بعد زواجهما

عادات يومية تؤدي إلى النسيان وطرق فعالة للتغلب عليها

"الكوليرا".. مرض قاتل يمكن الوقاية منه والعلاج السريع ينقذ الحياة

بديل طبيعي للسيروم| زيت جوز الهند لعلاج هيشان الشعر وترطيبه

أعراض النزلات المعوية.. الأسباب وطرق الوقاية

الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الخروع لتعزيز صحة الشعر

احتفالًا باليوم الوطني| حضري كبسة باللحم على الطريقة السعودية

البطاطس لبشرة صحية.. فوائد مذهلة وعناية طبيعية
الجريدة الورقية