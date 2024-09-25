رئيس جامعة العريش يُشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء

شارك الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بدعوة كريمة من اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وذلك لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور نخبة من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للبرنامج المقترح للاحتفالات، والذي سيشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات بالمحافظة، كما تم التأكيد على أهمية الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة، وتذكير الأجيال القادمة بتضحيات شهدائنا الأبطال.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على أهمية هذه الاحتفالات في تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب، وأشار إلى أن الجامعة ستشارك بشكل فعال في هذه الاحتفالات، وستقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تعبر عن فرحة المصريين بهذه المناسبة الغالية.

وأن جامعة العريش حريصة على المشاركة في كل ما من شأنه تعزيز الهوية الوطنية لدى شبابنا، ونحن فخورون بمساهمتنا في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل المصريين.