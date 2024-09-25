تعليم الإسماعيلية يكرم مراسل جريدة الوفد بالمحافظة

كرم الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ، الزميل “ محمد جمعة ” مراسل جريدة وموقع "الوفد" بمحافظة الإسماعيلية ،على مجهوداته فى التغطية الصحفية التي تقوم بها جريدة الوفد، وذلك خلال حفل نظمته المديرية لتكريم المتميزين بحضور أحمد سيف مدير أمن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية والاعلامى محمود الكيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وأحمد الشريف مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية

كما تم تكريم عدد من القيادات التنفيذية والإدارية بالمديرية على جهودهم فى ضبط العملية التعليمية بالمحافظة وخاصة مدير أمن المديرية، أحمد سيف مدير الأمن بالمديرية على المتابعة الامنية المستمرة وإعداد كوادر امنية فى المديرية للحفظ على الابناء والبنات فى مختلف المدارس وخلال العملية التعليمية اليومية وفى نهاية التكريم قدم الحضور والمتكرمين الشكر والتقدير والاحترام إلى الدكتور محمد البحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية