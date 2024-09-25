38 أستاذ بجامعة أسيوط ضمن تصنيف ستانفورد الأمريكية لأفضل 2%من علماء العالم

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إدراج (38) عالمًا من أساتذتها، ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا؛ عن مجمل إنتاجهم العلمي، والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية، فى مختلف التخصصات.

وهنأ الدكتور المنشاوي؛ العلماء من أبناء الجامعة، الذين تم إدراجهم ضمن هذه القائمة الدولية المهمة، معربًا عن فخره واعتزازه بهم؛ لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، مثمنًا جهودهم العلمية، ومسيرتهم البحثية المتميزة، ودورهم في تعزيز مكانة الجامعة، والإرتقاء بها فى كافة المحافل الدولية والعالمية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن ظهور (38) عالمًا من الجامعة في قائمة ستانفورد؛ يعكس ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائنا بجميع التخصصات، كما يعد تأكيدًا على جودة المُخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة، وزيادة عدد وتأثير الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين؛ لتحقيق الجودة المطلوبة لمخرجات البحث العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن قائمة العلماء المدرجين بتصنيف ستانفورد لعام 2024 من جامعة أسيوط؛ تضمنت (16) من أعضاء هيئة التدريس؛ بكلية العلوم؛ وهم: الدكتور رشاد عبد الستار عبدالباقي، والدكتور ابراهيم حسانين، والدكتور محمد حماد، والدكتور محمد أحمد منصور؛ الأساتذة بقسم الرياضيات، والدكتور أحمد صِدقي، والدكتور صلاح أحمد مخلوف، والدكتور محمد رشاد؛ الأساتذة بقسم الفيزياء، والدكتور أحمد فوزي، والدكتور أبوالحجاج هرماس، والدكتور كمال إبراهيم علي، والدكتور رفعت حسن الموشي، والدكتور وليد السيد، والدكتور بهاء محمد أبوزيد، والدكتور هانى ناصر عبدالحميد؛ الأساتذة بقسم الكيمياء، والدكتور علاء الدين سيد حامد الأستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات، والدكتورة منى داوود الأستاذ بقسم علم النبات.

هذا إلى جانب؛ (7) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة؛ وهم: الدكتور مازن عبدالسلام، والدكتور محمد أبو زهاد؛ الأستاذان بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور شحاتة الضبع عبدالرحيم الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور حمدى علي أبو حسان الأستاذ بقسم هندسة القوي الميكانيكية، والدكتور عمرو سيد حسن الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد ذكي راشد الاستاذ بقسم هندسة التعدين والفلزات، والدكتور أحمد حمزة الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية.

كما تضمنت القائمة (6) من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب؛ وهم: الدكتور محمد محمود فتح الله الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتورة شريفة حامد، والدكتورة إيمان خضر؛ الأستاذتان بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور هلال فؤاد حتة الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الدكتور محمود رزق عبدالواحد الأستاذ بقسم الباثولوجيا، والدكتور محمد أحمد المختار الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

وضمت القائمة ايضًا؛ (5) من أعضاء هيئة التدريس؛ بكلية الصيدلة؛ وهم: الدكتور طارق أبوالفضل الأستاذ بقسم الكيمياء الدوائية، والدكتور محمد محمود عبداللطيف الأستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور بهاء جمال يوسف الأستاذ بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية، والدكتور هشام محمد توفيق الأستاذ بقسم الصيدلة الصناعية، والدكتور محمد محمود الوكيل الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

وضمت القائمة(3) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة؛ وهم: الدكتور ممدوح عبدالحفيظ عيسى الأستاذ بقسم الأراضي والمياه، والدكتور أحمد صلاح موسى الأستاذ بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية، والدكتور أحمد عاطف سلام الأستاذ بقسم الوراثة.

كما تضمنت القائمة؛ الدكتورة دعاء مختار الأستاذ بقسم الخلية والأنسجة بكلية الطب البيطري بالجامعة.

جدير بالذكر؛ أن جامعة ستانفورد تستند على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي Elsevier؛ لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة، وتعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشر H) ، ومؤشر HM للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score)، وتضم القائمة أكثر من (210 ألف) عالم من (167) دولة حول العالم، ويتم تصنيف العلماء بها في (22) مجالًا علميًا.