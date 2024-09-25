الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة القتلى مع توسع الغارات الإسرائيلية على لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 94 آخرين، في مناطق مختلفة من لبنان، مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية.

 

وأفادت الوزارة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المعيصرة في قضاء كسروان، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال العاصمة بيروت، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.

 

وفي بيان آخر، أشارت الوزارة إلى أن غارة أخرى ضربت بلدة جون في قضاء الشوف جنوب بيروت، مخلّفة 4 قتلى و7 جرحى في حصيلة أولية.

 

وتعتبر هذه الغارات دليلاً على توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية، حيث أن هذه المناطق، التي تبعد نسبياً عن معاقل حزب الله في جنوب وشرق لبنان، كانت بعيدة عن دائرة القصف الإسرائيلي منذ بداية التصعيد قبل نحو عام، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

 

وفي جنوب لبنان، أسفرت غارات على بلدات عين قانا، بنت جبيل، وتبنين عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات، وفقًا للوزارة.

 

المناطق المستهدفة..

الغارات الإسرائيلية المكثفة شملت مواقع مختلفة من البلاد، منها:

- محيط مدينة الهرمل شمال شرق لبنان.

- بلدتا اللبوة والنبي عثمان في منطقة البقاع شرق البلاد.

- أطراف بلدة عرمتى في قضاء جزين جنوب لبنان.

- مرتفعات جبل صافي، مليتا، وبلدات جباع، عين بوسوار، وجرجوع في إقليم التفاح.

- حي الصالحية في مدينة النبطية.

- بلدات جبشيت، شوكين، والقصيبة.

- بلدة العباسية في قضاء صور.

 

بيان الجيش الإسرائيلي..

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن "غارات موسعة" على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، بعد ساعات من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه حزب الله باتجاه منطقة تل أبيب.

 

وأشار بيان الجيش إلى استهدافه مواقع لحزب الله ومنشآت تخزين أسلحة، موضحاً أن تفاصيل إضافية ستصدر لاحقاً. كما أشار إلى إطلاق حوالي 40 قذيفة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، مع تأكيد اعتراض بعض هذه القذائف.

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