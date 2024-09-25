استعدادات جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد

أعلنت إدرارة جامعة حلوان الأهلية اكتمال استعداداتها لبدء العام الجامعى 2024-2025، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الطلاب في مختلف البرامج الدراسية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، أهمية تهيئة بيئة تعليمية مميزة تلبي احتياجات الطلاب بجميع الصفوف.

وأشار رئيس جامعة حلوان الأهلية إلى تجهيز المعامل وقاعات المحاضرات والورش بأحدث المعدات مع وضع جداول دراسية مناسبة للطلاب وإعلانها لهم.

ووجه رئيس جامعة حلوان الأهلية بتوفير كافة الإمكانات الفنية والتجهيزات اللوجستية اللازمة، والتي تنعكس على سير العملية التعليمية وإخراجها بكفاءة عالية.،

وفي إطار الاستعدادات، تم توجيه إدارة البرامج لإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تم وضع خطة متكاملة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد والقدامى ببرنامج متنوع بالفعاليات والأنشطة الطلابية .

تنظيم يوم تعريفي ببرامج جامعة حلوان الأهلية

وحرصت جامعة حلوان الأهلية على تنظيم يوم تعريفي لكليات وبرامج الجامعة لتعريف الطلاب بالبرامج عمل عروض توضيحية لآلية الدراسة وتعريف الطلاب الجدد بأعضاء هيئة التدريس، والإلمام بكافة التفاصيل الأكاديمية إستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والسكنية لجميع طلابها، وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص إدارات الجامعة المختلفة على رفع مستوى التعليم العالي في مصر وتحقيق رؤية الدولة التعليمية مصر 2030.