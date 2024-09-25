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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موريتانيا تُعلن موعد ملاقاة مصر في رابع جولات تصفيات أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد الموريتانى لكرة القدم موعد رابع جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم العام المقبل بالمغرب، حيث تقرر مواجهة المنتخب الوطني 15 أكتوبر المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
 

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السوبر الأفريقي .. طائرة الأهلي تغادر القاهرة متجهةً إلى الرياض


ويحتل المنتخب الوطني  صدارة ترتيب المنافسات برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الرأس الأخضر بـ 3 نقاط ثم موريتانيا ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، ويحتل منتخب بوتسوانا الترتيب الرابع والأخير دون نقاط.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني منظيره موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من المنافسات.
واستهل المنتخب الوطني مشواره في المنافسات بالتفوق على الرأس الأخضر في القاهرة، قبل أن يفوز خارج أرضه على بوتسوانا.

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