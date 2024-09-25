الحكومة: اختيار 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر للطرح ضمن الخطط التنموية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على العديد من الخطط التنموية وتحاول توسيع الاستثمار السياحي وإنشاء كيانات ومدن سياحية ضخمة.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه تم اختيار 5 مناطق على امتداد ساحل البحر الأحمر، لافتا إلى أنه جار تجهيزها لعمليات الطرح لتدخل في إطار الخطط التنموية.

وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات في هذا الموضوع لكن الدولة لا تأخذ هذا الأمر بجدية إلا إذا بدأت مرحلة المفاوضات والحوار ومن ثم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف جذب الشركات العالميه لكسب استثمارات مباشره ونهدف الى جذب 20 مليار دولار في السنه وستصبح من 30 الى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك بفضل الجهود والتيسيرات وحزمة الاصلاحات الضريبية التي تقدمها الحكومه للمستثمرين كما اشار الى ان وزير الاستثمار سيعرض مجموعة اخرى من الحزم والتيسيرات لتحسين افضل لمناخ الاستثمار في مصر.



وواصل أنه سيتم دعوة وعقد لقاءات دورية مع كبارالكتاب وممثلى النقابات ورجال الاقتصاد اعتبارا من الاسبوع القادم.



وتابع أن منظومة مياه الشرب فى مصر على اعلى قدر من السلامة لدينا 3050 محطة مياة شرب وأن 99 %من السكان تصلهم مياة مؤمنة.

وأتم مدبولي تصريحاته، قائلا: "شيكة الصرف الصحي منقصلة تماما عن شبكة المياة ولفت الى ان نسبة التغطية قبل عام 2012 كانت 12 %اصبحت حاليا اكثر من 65 % ومن الممكن ان بعض المشاكل نتيجة لبعض القرى التى لم تصلها الصرف وان اسوان الصرف الصحى يغطى 100 قرية وباقى عدد محدود وان المياة تراقب عليها 3 جهات هى الصحة والإسكان والتنمية المحلية".