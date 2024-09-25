رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف جذب الشركات العالمية لكسب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف جذب الشركات العالميه لكسب استثمارات مباشرة.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه :"نهدف الى جذب 20 مليار دولار في السنه وستصبح من 30 الى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك بفضل الجهود والتيسيرات وحزمة الاصلاحات الضريبية التي تقدمها الحكومه للمستثمرين كما اشار الى ان وزير الاستثمار سيعرض مجموعة اخرى من الحزم والتيسيرات لتحسين افضل لمناخ الاستثمار في مصر ".





وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات هذا الأسبوع مع عدد كبير من الشركات اليابانية التي أبدت اهتمامًا بمجالي الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، كما تم بحث خطط توسع هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة.

ونوه مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه مع وفد من مقاطعة شنتا الصينية وشركة "هايير" الصينية، وهي أكبر شركة في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، وتم الاتفاق على بدء المرحلة الثانية من استثمارات الشركة في مصر، والتي تتضمن تصنيع وحدات التكييف المركزية العملاقة.

وأتم تصريحاته مدبولي، أن الشركة تعتزم استكمال مراحلها الثلاث بحلول عام 2025، مما سيضخ استثمارات مباشرة تصل إلى 500 مليون دولار ويخلق آلاف فرص العمل.