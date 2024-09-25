منطقة البحر الأحمر الأزهرية: فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة « عضو فني بإدارة رعاية الطلاب» بديوان عام المنطقة- تسييرا للأعمال- طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٣م وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٩/ ٢٠٢٤م، ولمدة عشرة أيام .

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:



١) الحصول على مؤهل عال مناسب ومسكن على وظائف التعليم.

٢) موافقة الموجه العام.

٣) ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

٤) ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

٥) أن يكون على رأس العمل وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي .

٦) أن يكون قد أمضى بالعمل بالمعاهد خمس سنوات على الأقل.

٦) ألا يقل تقريري تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة عن ( فوق المتوسط ) على الأقل .

أما عن الأوراق المطلوبة

فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من آخر ترقية على الكادر– صورة من المؤهل وصورة من شهادة التأهيل التربوي وصورة بطاقة الرقم القومي معتمدة ومختومة صورة طبق الأصل – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي). علما بأنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان

كما أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة « موجه أول مواد فلسفية » - تسييرا للأعمال- طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم(١٥٦) لسنة ٢٠١٣م وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٩/ ٢٠٢٤م، ولمدة عشرة أيام .

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

١) الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب في مجال تخصصه + مؤهل عالى مناسب + التأهيل تربوي.

٢) أن يكون حاصلا على درجة( معلم خبير ) على الأقل.

٣) ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

٤) ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

٥) أن يكون على رأس العمل.

٦) قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى.

٧) ألا يقل تقريري تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة عن ( فوق المتوسط ) على الأقل .

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من آخر ترقية على الكادر– صورة من المؤهل وصورة من شهادة التأهيل التربوي وصورة بطاقة الرقم القومي معتمدة ومختومة صورة طبق الأصل – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي). علما بأنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.