وكيل وزارة الصحة يترأس قافلة طبية مجانية بقرية بني محمديات في ابنوب

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط صباح اليوم أكبر قافلة طبية بمشاركة وكلاء المديرية ومديري الإدارات الفنية وشباب الأطباء للتوجه لتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بني محمديات بمركز ابنوب للكشف على المواطنين الأولى بالرعاية وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة بدأت أعمالها تمام الساعة التاسعة صباحاً وانتهت تمام الساعة الثانية ظهراً ولاقت اقبال كبير من جموع المواطنين المترددين للكشف بمختلف التخصصات وبحضور نُخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية ،والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة"، بالإضافة إلى خدمات التحاليل، الفحوصات المعملية ،التثقيف الصحي ،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة ،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات وعمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة بأسيوط فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين..

وأضاف الدكتور محمد زين أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي علي 1000 مواطن بتذاكر مجانية وقدمت القافلة جميع الخدمات الطبية، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وكشف النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب عمليات المياه البيضاء إلى مستشفى الرمد بأسيوط لإجراء العملية، وكل الخدمات التي تقدم بالقافلة مجانية، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية، ولم تقتصر القافلة الطبية على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا فعاليات توعوية شاملة هدفت إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض وطرق العيش الصحي، بالإضافة إلى تقديم فحوصات المبادرات الصحية ومبادرة بداية ، تم اتباع أحدث الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين.

كما تضمنت القافلة استخراج صورة دم كاملة مع وظائف كبد وكلى وسكر عشوائي وضغط الدم مع وجود الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة استاذ الامراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بجامعة أسيوط، وهناك عدد من المرضي الذي وجه باستخراج قرارات لهم للعلاج على نفقة الدولة وتحويل أخرين إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال العلاج أو إجراء عمليات «على نفقة الدولة» مع صرف الدواء مجاناً

حيث تم الإعلان بشكل واضح عن جميع التخصصات الطبية المتاحة ومواعيد العمل والأماكن المخصصة لاستقبال المرضى لتحقيق أكبر استفادة من هذه القافلة وتحفيز المواطنين على الاستفادة منها.

وتواصل مديرية الصحة والسكان بأسيوط جهودها في تنظيم المزيد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في مختلف القري والنجوع بأسيوط، حيث تعتبر هذه القوافل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه المواطنين والمترددين علي القافلة الشكر لوكيل وزارة الصحة وجموع الأطباء خاصةً أنّها قافلة مجانية دون أي مقابل.