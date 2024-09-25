رئيس الوزراء : نعيش فترة شديدة الصعوبة لم تشهدها المنطقة من عشرات السنين

عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه :"نحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا: "مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أى محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمى، كما أنها تؤكد ضرورة تحلى مختلف الأطراف بالمسئولية.

وواصل مدبولي إنّ كل أطراف الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار الأوضاع داخل الدولة المصرية وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، موضحًا أن مصر تتعامل بمنتهى الاتزان والحكمة في التعامل مع هذه القضايا والتحديات.



وأوضح :"مصر تتعامل مع كل التحديات بمنتهى الحكمة.. القيادة السياسية تدير الملف بصورة جيدة جدًا والحكومة تدير الشأن الداخلي لكي تكون مصر دائمًا واحة الأمن والاستقرار".