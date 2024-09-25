ريزيدنس للتطوير العقارى تطلق « Redville » من مشروع اروما العين السخنة

وائل الشاهد : المرحلة الجديدة ذات طبيعة خاصة على مساحة ٢٥ فدان بمبيعات مستهدفة ٢.٥ مليار جنيه

أعلنت شركة ريزيدنس للتطوير العقارى عن اطلاق « Redville « المرحلة الرابعة والأكثر تميزا فى مشروعها الساحلى الرائد « اروما العين السخنة « بمواصفات خاصة جدا وعدد من الخدمات المتميزة والتصميمات المبهرة ، التى تجعل المشروع واحدا من أهم المشروعات بالمنطقة .

وأشار وائل الشاهد – الرئيس التنفيذى للشركة أن مشروع اروما العين السخنة يتميز بطبيعة مختلفة عن اى مشروع وأن كل مرحلة من مراحل المشروع لها امتيازات مختلفة عن المرحلة الأخرى تجعل لكل منهم طبيعة خاصة تلبى رغبات العملاء، لافتا إلى أن مساحة المرحلة ٢٥ فدان بمبيعات مستهدفة تصل إلى ٢.٥ مليار جنيه.

وأضاف الشاهد أن المرحلة الرابعة تمتاز بتصميماتها المعمارية المتميزة ذات الطابع اليونانى الحديث الممزوج بالأشجار و الورود المتسلقة ذات اللون الاحمر الذى يعكس الحيوية والانطلاق الذى تمتاز به المرحلة علاوة على تنوع مساحات الوحدات ، والتى تتراوح ما بين ٨٥ إلى ١٣٠ متر بأسعار تنافسيه ، بتقسيمات داخلية للوحدات ما بين غرفة وغرفتين ، لتلبى احتياجات العملاء ، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات المميزة . مشيرا الى حرص الشركة على توفير عدد من التفاصيل الخاصة بالمرحلة من خلال تنفيذ تصميم معمارى متفرد والتوقيع مع مكتب KAD الهندسى كاستشارى التصميم العام ، بالإضافة إلى التوقيع مع شركة Zone P.الفرنسية والتى ستتولى تنفيذ أعمال اللاجون وحمامات السباحة الخاصة بالمرحلة .

وائل الشاهد



وأشار الشاهد إلى أن المرحلة تمتاز أيضا بكل ما يمتلكه مشروع اروما العين السخنة الذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القائمة فى هذه منطقة ويقع بالكيلو ٣٤ طريق السخنة السويس اى على بعد ١٢ كيلو من البوابات وتبعد عن بوابات العاصمة الادارية ٣٠ دقيقة فقط وبجوار كبرى المشروعات السياحية والخدمية الهامة بالمنطقة والمشروع مقام على مساحة ٨٥ فدان مقسمة على ٤ مراحل تم تسليم وتشغيل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وتشغيلهما بالكامل منذ عام ٢٠١٨ وتم الانتهاء من الكتل البنائية للمرحلة الثالثة بنسبة ١٠٠ % وجارى الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية وبدء تسليم المرحلة بنهاية ٢٠٢٤ ، وستبدأ الشركة الان اعمال الانشاءات للمرحلة الرابعة وسيتم تسليمها كاملة التشطيب بالتكيفات وطرح وحداتها بمعرض سيتى سكيب بتسهيلات وأسعار مميزة وتنافسية لفترة محدودة طوال أيام المعرض .

وجدير بالذكر ان مشروع اروما العين السخنة الذى تنفذه شركة ريزيدنس للتطوير العقارى يعتبر من أهم مشروعات العين السخنة القائمة بالفعل وبها العديد من الخدمات التى تجعلها وجهة أساسية لقضاء وقت ممتع ،و تضمن للعميل الرفاهية والرقى ، حيث أن هناك ٢٥ فدان من مساحة المشروع عبارة عن خدمات ، شاطئ رملى ممهد للنزول و بدون صخور تماما بالإضافة إلى اكبر مسطحات مائية بتوزيع فريد ومميز بكامل مساحة المشروع وألعاب مائية ، ومناظر خضراء خلابة ، ومارينا لليخوت ، منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ١٢ حمام سباحة ، نادى اجتماعى ، جيم وسبا ، علاوة على توافر كافة الخدمات من مطاعم وكافيهات و سوبر ماركت وعياده يعملون بالمشروع طوال العام منذ ٢٠١٧ ، بخلاف الفندق الخاص بالمشروع وهو فندق « اروما « الذى يقدم أفضل الخدمات الفندقية للشاليهات طوال العام .