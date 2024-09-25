هاني فرحات أول عربي يقود أوركسترا عالمي على أشهر مسارح لندن

في تجربة هي الأولى من نوعها لموسيقى عربي سيقود المايسترو هاني فرحات أوركسترا عالمي (الفيلهارمونية الملكية البريطانية) في حفل ضخم يقام في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري.

تفاصيل حفل هاني فرحات في لندن



الحفل يأتي ضمن نشر التراث الموسيقي السعودي في جميع أنحاء العالم وسيقود فرحات الي جانب الفيلهارمونية الملكية البريطانية ، الأوركسترا السعودي وسيندمج الفيلهارموني والسعودي في تقديم مزيجٍ مميز من الموسيقى العربية والبريطانية خلال فقرات الحفل".



هاني فرحات أعرب عن سعادته بقيادة الأوركسترا علي واحد من أهم المسارح العالمية والذي وقف عليه عظماء الموسيقى والغناء في العالم.



كما صرح قائلًا: "أشعر بالفخر لإختياري لقيادة الأوركسترا في هذا الحفل الضخم والذي يأتي تتويجا لسلسلة الحفلات الناجحة التي شاركت فيها عدد من نجوم ونجمات الغناء العربي هذا العام".



مشيرا الى أن المزج بين عازفين من جنسيات مختلفة في تقديم الألحان العربية يمنحها أبعادا أخري ويجعلها قريبة من أذان ووجدان المستمع الغربي.



الحفل يقام تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، وتنظمه هيئة الموسيقى بالمملكة ضمن جولات "روائع الأوركسترا السعودية" في إطار جهودها لتعزيز حضور الثقافة والفنون السعودية على الصعيد الدولي.

وتسعى "الهيئة" من خلال تنظيم الحفل في لندن لما تتميز به العاصمة البريطانية من إرثٍ تاريخي عريق، وثقافةٍ غنية بمختلف ألوانها.