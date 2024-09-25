أحمد سعد وإليسا ورامي صبري وبهاء سلطان.. رباعية تاريخية في الأرينا بالكويت

في ليلة طربية لا تُنسى، يلتقي أربعة من كبار نجوم الغناء العربي في حفل غنائي ضخم يوم 25 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت".

أحمد سعد وإليسا ورامي صبري وبهاء سلطان.. رباعية تاريخية في الأرينا كويت

ويعد النجوم المشاركون بالحفل هم اليسا، رامي صبري، بهاء سلطان، وأحمد سعد . وكشف الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة عن فتح باب الحجز لهذا الحدث الفني المرتقب، والذي يأتي ثاني فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي ٢٠٢٤".

وقال موسى، في بيان صحفي: "تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، حيث ننظم في أرينا الكويت أمسية تجمع لأول مرة بين هؤلاء النجوم، ووضح انه سيبدأ الحفل بجولة أولى يشارك فيها رامي صبري، وبهاء سلطان ثم يليها استراحة وتبدأ الجولة الثانية تطل فيها إليسا واحمد سعد، هذا الحفل الذي سيمتد لمدة ٥ ساعات من الطرب والحماس نراهن عليه في باشا غروب وسيحمل الكثير من المفاجآت للجمهور الحاضر" .

وأشار موسى إلى أن اختيار النجوم لهذا الموسم جاء بعد دراسة دقيقة لتوافق ذائقة الجمهور الكويتي الذواق المعروف بحبه للطرب والفن.

وأضاف: "هذا الحفل يتميز بتنوعه، حيث سيقدم النجوم مجموعة من روائعهم الفنية لإرضاء كافة الأذواق.

وأختتم : "ما زلنا نحتفظ بالكثير من المفاجآت التي سنعلن عنها تدريجيًا في الفترة المقبلة".