عدم استقرار أسعار الخضراوات بتعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور.. واصلت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة، تذبذبها، بأسواق الجملة، ما يؤثر على أسعارها للمستهلك بالأسواق المحلية، وسجلت أسعار الطماطم بسوق العبور للجملة اليوم ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو "الشوال" لتباع في الأسواق المحلية ما بين 35 و 40 جنيهًا مما يجعلها ترتفع بشكل كبير عن معدلاتها في الشهور السابقة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة البيانات والأسعار والمعلومات اللازمة التي تطرأ على الأسواق وعلى أسعار العملات بالشأن الاقتصادي بمجمله، لرصد كل المستجدات، لاسيما أسعار الخضار بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

سعر الطماطم بين 15 : 20 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 12 : 20 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل الأبيض بـ 7 : 12 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر البصل الأحمر بـ 7 : 11 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 10 : 15 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 10 : 20 جنيهًا.

سعر الفاصوليا من 30 : 40 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 8 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 8 : 14 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 8 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 13 : 17 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 20 : 40 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 10 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية 45 : 55 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس بين 23 : 25 جنيهًا للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 45 : 75 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 3 : 5 جنيهات للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 8 : 10 جنيهات للكيلو .

أسعار ورق العنب البناتي من 35 : 45 جنيهًا للكيلو

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة كيلو).

سعر خس 7 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 : 7 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 20 : 25 جنيهًا (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 15 : 18 جنيهًا (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 10 : 18 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 200 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 200 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 200 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 200 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 24 : 72 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).