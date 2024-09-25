«نواصى» تطلق مشروعها الجديد «NEST».. تجربة عصرية وفريدة بافضل مواقع التجمع السادس

أطلقت شركة نواصى للتطوير العقارى مشروعها الجديد NEST بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز الـ30 مليار جنيه، والمشروع هو كمبوند سكني متكامل الخدمات يقام على مساحة 51 فدان بنسبة بنائية 16.5% فقط من مساحة المشروع، بأميز مواقع التجمع السادس وبالقرب من كافة المعالم الحيوية والمشروعات الكبرى، حيث يبعد دقيقة واحدة عن مشروع ZED EAST ودقيقتين من مشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة.

من جانبه، قال المهندس حسام سليمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نواصي العقارية، إن المشروع الجديد يضم 35 عمارة سكنية تضم وحدات فاخرة من الشقق وجاردن فيلا و ليك هاوس وسكاى فيلا كاملة التشطب ، بجانب مبني فندقي متكامل الخدمات، بخلاف 22 ألف متر مخصصة للنشاط التجاري بالمشروع.

وأضاف سليمان، بأن الشركة حرصت على توفير كافة العوامل التي تساهم في نجاح تجربة السكن في الكمبوند، لذا كان اختيار الموقع المناسب من أهم التفاصيل التي اهتمت بها نواصي من أجل العمل على سعادة السكان، حيث يقع كمبوند NEST في قلب القاهرة الجديدة وهو ما يجعله على مقربة من أهم المناطق الحيوية والمشهورة، حيث تتميز تلك المنطقة بوجودها بالقرب من أهم المرافق الخدمية والترفيهية التي يحتاج إليها السكان في أي وقت، ويقترب الكمبوند من أهم الجامعات والمدارس والمستشفيات التي توفر الخدمات التعليمية والصحية للسكان بأعلى جودة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نواصي العقارية، إلى خطة توسعية تعتزم الشركة الكشف عنها خلال الفترة القادمة بعد طرحها 3 مشروعات مميزة بمنطقة شرق القاهرة منذ انطلاقها قبل عامين تقريبا، حيث تدرس الشركة التوسع بمشروع سكني جديد في غرب القاهرة.

وفي السياق ذاته، أكد سليمان، أن المشروع الجديد لنواصي العقارية «NEST» يتميز بموقع مثالي في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، على بعد 15 دقيقة فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، وباطلالة مميزة على شارع التسعين، حيث يوفر سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية والمناطق المحيطة النابضة بالحياة.

وأشار، إلى انه من المستهدف تسليم المشروع خلال 4 سنوات من تاريخ التعاقد، حيث تقدم شركة نواصى خطط سداد مرنة تتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء وتبدأ من 5% مقدم وفترة سداد تصل الى 9 سنوات.

عمرو حسن رئيس القطاع التجارى بالشركة، أكد اهتمام نواصي باختيار أحدث التصميمات المعمارية الفاخرة المستوحاة من أسلوب العمارة العالمي، وجاء ذلك من خلال تعاون الشركة مع نخبة كبيرة من أكفأ المصممين والمعماريين مثل المهندس رائف فهمى، بالإضافة الى افضل شركات الاستشارات الهندسية على مستوى العالم، وذلك لأن الشركة تسعى دائمًا لتقديم أفضل المشاريع المتكاملة لعملائها المميزين، كما تهتم الشركة بشكل كبير إلى تقديم كمبوند سكني متكامل المميزات ومتناسب مع مستوى الرقي والفخامة المحيط بالكمبوند.

وأضاف حسن، أن التصميمات في الكمبوند تتميز بالانسيابية والتناغم بين جميع التفاصيل سواء كانت على مستوى المباني أوالمساحات المحيطة بها، فقد حرصت الشركة على توفير المساحات الخضراء واللاند سكيب التي توفر إطلالات مريحة، وتوفر طرق واسعة وممهدة تتيح الفرصة الكبيرة في التنقل للسكان بأريحية عالية، وفي نفس الوقت يوجد مسافات كافية بين المباني وبعضها البعض كي يحصل السكان على الخصوصية الكاملة.

وأشار الى أن وحدات المشروع الجديد للشركة تتميز بتوفير مساحات متنوعة تلبى كافة احتياجات العملاء بالسوق العقارى المصرى حيث تبدء مساحات الوحدات من 95 متر مربع و110 متر مربع و130 م و160 م وحتى 200 و 280 مترمربع بسعة غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف ووحدات فاخرة من الدوبلكس وسكاى فيلا وبتشطيب كامل.