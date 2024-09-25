تذبذب بأسعار العملات العربية في البنوك

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. شهدت أسعار العملات العربية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، تباينا، حيث استقر سعر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، وارتفع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك، وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر استقرارًا مسجلاً نحو 12.93 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكرتونية" أسعار العملات العربية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية والوقوف على اخر واهم الاخبار الاقتصادية بصورة لحظية، وجاءت أسعار العملات اليوم على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 12.93 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.93 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي تحديث يومي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.94 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.22جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى نحو 13.22جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي تحديث يومي

ناهز سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.22 جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 158.79 جنيه للشراء و 159.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 159.13 جنيه للشراء و 159.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي تحديث يومي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية بنحو 153.18 جنيه للشراء 159.84 جنيه للبيع.