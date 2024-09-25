المقاولون العرب : تمديد مذكرة التفاهم بمشروع الترامواي بموريتانيا

وقع وزير التجهيز والنقل الموريتاني، أعل ولد الفيرك والمهندس سيد الوزير نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملحق لتمديد العمل بمذكرة التفاهم( mou )المتعلقة بمشروع إنجاز شبكة الترامواي في العاصمة نواكشوط لمدة سنة كاملة.

كما يشمل هذا الملحق إضافة مشروع إنجاز شبكة ترامواي في مدينة نواذيبو مما سيمكن من مواصلة التباحث ودراسة العروض المقدمة للحصول على أفضل عرض ممكن لتمويل هذه المشاريع الحيوية الهامة، والذي سيساهم في حل مشكلة المرور بمدينتي انواكشوط و نواذيبو .

حضر التوقيع كل من الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل وسفير جمهورية مصر العربية السفير خالد يوسف والقنصل المصرى محمود بيومى ، و سيد الحسينى المدير المالى،ومدير البرمجة والتعاون بالوزارة .

كما استقبل رئيس الوزراء الموريتاني وفد الشركة عقب توقيع تمديد مذكرة التفاهم وأشار خلال اجتماعه إلى أهمية المشروع للدولة الموريتانية وأبدى دعمه الكامل لهذا المشروع وطالب بسرعة إنجازه.

كذلك استقبل كل من وزيرة المياه ووزير التعليم العالى بدولة موريتانيا وفد الشركة حيث تم بحث خطة الدولة فى مشروعات المياه وكذلك مشروعات إنشاء المبانى الجامعية والمعاهد للتعرف على الفرص المتاحة وإمكانية التعاون فى تلك المجالات.