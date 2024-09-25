«مدينة مصر» تواصل الريادة بـ «مشاريع كبرى» وتحقق للسوق العقارى «الإبتكار» و«الإستدامة»

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية – MASR.CA)، واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر، عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية الرائدة فى خلال التسعة أشهر الماضية بطرح مشروعات بقيمة اجمالية تبلغ ١٠٣ مليار جنيه. تعزز هذه المشروعات من مكانة الشركة الريادية فى السوق العقاري، وتؤكد التزامها بتلبية تطلعات عملائها من خلال تقديم منتجات عقارية مبتكرة ومشروعات تجارية ومجتمعات عمرانية مستدامة.

وبتصميم أجنحة الفراشة المميزة، أطلقت مدينة مصر أحدث مشروعاتها، “The Butterfly” فى مستقبل سيتي، من خلال مِنّكْ، المطور العقارى المتخصص فى المشروعات الحصرية ذات الطابع المتميز والمفاهيم المبتكرة التابعة لشركة مدينة مصر، بقيمة الاجمالية تبلغ ٦٤مليار جنيه مصري. يقدم المشروع فيلات فاخرة وشقق بتصميمات عصرية، تمزج بين المساحات السكنية الخضراء والمسطحات المائية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة. ويستهدف تحقيق تجربة معيشة هادئة وسط مناظر طبيعية خلابة، مما يجعله واحداً من أهم المشاريع الجديدة التى تضيفها مدينة مصر إلى محفظتها العقارية المتنوعة.

ومن ناحية أخرى، أطلقت شركة مدينة مصر مشروع “Rai Valleys” فى سراي، حيث يمتد على مساحة 36,000 متر مربع، بإجمالى 182 وحدة تتنوع بين الفيلات المستقلة بمساحات بين 235 متر و175 متر وتاون هاوس بين 207 متر و202 متر بمبيعات مستهدفة بقيمة 3.5 مليار جنيه والمقرر الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.

وفى قلب تاج سيتى بمنطقة شرق القاهرة، أعلنت مدينة مصر عن إطلاق مشروعها “Origami Golf” بقيمة إجمالية قدرها ١١مليار جنيه. يمتد المشروع على مساحة 204,893.13 متر مربع، ويضم 932 وحدة سكنية متنوعة تشمل شقق وفيلات بتصميمات مبتكرة مستوحاة من فن الأوريجامى الياباني. يتميز “أوريجامى جولف” بتصميماته العصرية الفريدة ومرافقه المتكاملة، بما فى ذلك ملعب جولف مصغر ومنطقة خدمات سكنية، مما يوفر نمط حياة متميز للقاطنين.

وفى إطار خطتها التوسعية فى سراي، تستكمل مدينة مصر نجاحاتها بإطلاق مشروع “Sheya” فى سراى بقيمة ٦.٩ مليار جنيه، على مساحة 228,212 متر مربع، ويقدم 744 وحدة سكنية تشمل الفيلات والشقق والدوبلكس. ويتسم المشروع بتصميمات عصرية ومساحة خضراء شاسعة، كما يضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية مثل الكلوب هاوس، حمامات السباحة، واللاند سكيب، لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية للسكان.

وبقيمة إجمالية بلغت ١٨.١ مليار جنيه مصري، كشفت مدينة مصر عن مشروع “Esse Residence” والذى يقع فى سراى بالقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية. يمتد المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم 1804 وحدة سكنية فاخرة تشمل الفيلات المستقلة والشقق والدوبلكس. يتميز Esse Residence بتصميمات حديثة وخدمات متكاملة تواكب أحدث تطورات السوق العقارى المصرى وتلبى احتياجات العملاء المتنوعة.

وإيمانا من الشركة بأن التطور الحقيقى لا يقتصر على تشييد المباني، بل يتخطى ذلك ليشمل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع، أطلقت مدينة مصر «تجد- Tajed-»، أول مشروعاتها التجارية المتكاملة فى قلب «تاج سيتي»، والذى يحتل موقعًا استراتيجيًا فى القاهرة الجديدة، والذى يُعد علامة فارقة فى مسيرة نمو وتطور الشركة. بمساحة تمتد إلى 39,000 متر مربع، يضم «تجد» تسعة مناطق مميزة تطل على الطريق الدائري، مع وصول مباشر من طريق القاهرة – السويس، مما يجعله وجهة تجارية يسهل الوصول إليها. يضم الجزء الأول من المشروع مساحات تجارية تقدر بحوالى 3000 متر مربع لكل منطقة، مما يجذب العلامات التجارية الكبرى. ويشتمل المشروع أيضًا على مرافق متنوعة مثل المطاعم والمقاهى والبنوك والصيدليات، بالإضافة إلى مساحات مكتبية فى الطابق الثانى مصممة بأعلى المعايير لتلبية احتياجات الشركات، مما يجعله الوجهة التجارية المثالية.

والجدير بالذكر أن مدينة مصر قد وضعت تنمية المبيعات والإيرادات فى مقدمة أولوياتها من خلال إطلاق مشروعات ومراحل جديدة. فقد حققت الشركة نمواً استثنائياً، حيث نجحت فى تسجيل مبيعات تعاقدية بلغت 20.9 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى قدره 95.8% لتسجل 4.3 مليار جنيه، كما زاد صافى الربح إلى 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 149.4٪.