رئيس جامعة سوهاج يشارك السفارة السعودية احتفالها بالعيد الوطني الـ94

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في إحتفالية سفارة المملكة العربية السعودية بالذكرى الـ94 للعيد الوطني للمملكة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والسفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر صالح الحصيني، والسفير عبد العزيز عبد الله المطر المندوب الدائم للمملكة، ولفيف من الوزراء والسفراء، ورؤساء الجامعات ، ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والفنانين، وبعض الطلاب الدارسين بمصر، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد النعماني علي حرصه علي تلبية دعوة السفير السعودى بالقاهرة صالح الحصيني لحضور الاحتفالية باليوم الوطني السعودي، أحد أبرز المناسبات الوطنية التي تحتفي بها المملكة العربية سنويًا، مشيداً بإستمرار العمل على تعزيز قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة، في منطقة تموج بالتحديات، ويتطلب مزيد من التماسك والتكاتف على كل الأصعدة.

كما عبر النعماني عن خالص تهانيه لأبناء الجامعة من الطلاب الوافدين بهذه المناسبة متمنياً لهم التفوق والرقي حتى يكونوا سفراء للجامعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفي سياق آخر صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه ضمن تنفيذ الجامعة لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية يتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار رؤية الجامعة التي تهدف إلى دعم فرسان الإرادة وتعزيز الإهتمام بالطلاب ذوي الهمم والأصحاء على حد سواء، تزامناً مع استقبال العام الجامعي 2025/2024.

وقال النعماني ان إدارة الجامعة قامت بإستقبال وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، ومتابعتهم منذ وصولهم لبوابة الحرم الجامعي، حيث أستقبل مسؤولي مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة والطلاب المتطوعين من رفقاء ذوي الإعاقة بالجامعة الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وتم فتح القاعات المجهزة ومعمل الحاسب الآلي وإنهاء كافة الإجراءات الورقية والإلكترونية، وإجراءات الكشف الطبي داخل قاعات المركز من خلال فريق الإدارة الطبية بمقر الجامعة الجديد.

وأوضح النعماني أن أهداف المبادرة تتحقق بشكل متكامل علي أرض الجامعة بالتعاون والعمل بروح الفريق بين جميع المراكز والواحدت ذات العلاقة بتقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، مما يسهم في رفع المعاناة النفسية علي كاهل أسر ذوي الإعاقة، وتنمية روح الولاء والانتماء للمؤسسة في ظل تقديم حزمة الخدمات المتكاملة وسرعة الإنجاز في الأداء .

واكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب علي اهمية المتابعة والتنسيق المتكامل بين الإدارة الطبية وإدارة شؤن طلاب المركزية والكليات ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة والعمل التعاوني، وتذليل كافة التحديات بما يضمن تقديم الخدمات المناسبة للطلاب عامة وذوي الإعاقة خاصة.