«Empire State » تطلق مشروعاً تجارياً فى العاصمة

على مساحة 5 آلاف متر مربع.. وباستثمارات 2 مليار جنيه

الشركة حصلت على جواب التخصيص من تستعد شركة «Empire State Developments»، الشركة العقارية الرائدة، للإعلان عن مشروع جديد بنشاط تجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريبًا، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه. وقال المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة «Empire State Developments»، إن إطلاق المشروع يأتى ضمن الخطط الواعدة للشركة للتوسع بالسوق المحلية، متوقعًا أن تبدأ أعمال الإنشاءات بالمشروع الجديد خلال الربع الأول من عام 2025. أعلن محسن، فى بيان صحفي، حصول الشركة على جواب التخصيص من شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب استلامها قطعة الأرض، لافتًا إلى أن المشروع جاء لتلبية احتياجات المنطقة التى يقع بها للمشروعات التجارية، كما يواكب مسيرة النجاح المستمرة لـ«Empire State Developments»، وسابقة أعمالها المتميزة بالسوق المحلية.

أضاف محسن أن الشركة ستحتفظ بملكية جزء من الوحدات بالمشروع بعد البيع، للحفاظ على الجودة بعد عملية التشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع يقدم عددًا من الخدمات المميزة فى مقدمتها 4 قاعات سينما، ومنطقة مطاعم، وكافيهات، وصالة للألعاب البدنية “جيم”.

وتابع: “نزيد يقينا يومًا بعد يوم بأن العاصمة الإدارية هى مشروع المستقبل، ولذا قررنا تدشين مشروعا جديدًا بها، بجانب مشروعنا «سنترو مول» الذى يقع بموقع استراتيجى بقلب منطقة الداون تاون بمساحة 5231 مترًا مربعًا، والمول مُكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 15 طابقًا متكررًا.

وحول تمويل المشروع الجديد، قال محسن إن الشركة لديها ملاءة مالية كبيرة تساعدها فى تنفيذ مشروعاتها فى المواعيد المحددة والالتزام التام بجداول التسليمات مع العملاء، فضلاً عن محفظة استثمارية متنوعة ما بين الصناعة والتطوير العقارى والمقاولات. وأوضح أن الخدمات التى يتضمنها المشروع تجعله فرصة قوية للعملاء الباحثين عن مشروع تجارى متكامل فى شرق القاهرة، مشددًا على أن الشركة تستهدف تقديم أفضل الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، فى ظل امتلاكها قاعدة عملاء قوية بمشروعاتها السابقة.

أكد محسن أن المشروع الجديد يتماشى مع خطة «Empire State Developments» لتدشين مشروعات استثمارية فى شرق وغرب القاهرة على حد سواء، إذ تستهدف الشركة ضخ 17 مليار جنيه خلال السنوات القليلة القادمة، كما تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لاختيار الأفضل بينها، بما يتماشى مع استراتيجيتها الثابتة فى اختيار أفضل المواقع لتحقيق أفضل عائد لعملائها.

لفت إلى أن التوسع المحلى يمضى جنبًا إلى جنب مع التوسع الإقليمي، فشركة Empire State Developments»» بصدد الإعلان عن شراكة مع إحدى الكيانات السعودية الكبرى، لضخ استثمارات مشتركة بكلا البلدين.