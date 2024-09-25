جامعة سوهاج تقدم كافة التسهيلات للطلاب ذوي الإعاقة الجدد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه ضمن تنفيذ الجامعة لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية يتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار رؤية الجامعة التي تهدف إلى دعم فرسان الإرادة وتعزيز الإهتمام بالطلاب ذوي الهمم والأصحاء على حد سواء، تزامناً مع استقبال العام الجامعي الجديد 2025/2024.

وقال رئيس جامعة سوهاج ان إدارة الجامعة قامت بإستقبال وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، ومتابعتهم منذ وصولهم لبوابة الحرم الجامعي، حيث أستقبل مسؤولي مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة والطلاب المتطوعين من رفقاء ذوي الإعاقة بالجامعة الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وتم فتح القاعات المجهزة ومعمل الحاسب الآلي وإنهاء كافة الإجراءات الورقية والإلكترونية، و إجراءات الكشف الطبي داخل قاعات المركز من خلال فريق الإدارة الطبية بمقر الجامعة الجديد.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن أهداف المبادرة تتحقق بشكل متكامل علي أرض الجامعة بالتعاون والعمل بروح الفريق بين جميع المراكز والواحدت ذات العلاقة بتقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، مما يسهم في رفع المعاناة النفسية علي كاهل أسر ذوي الإعاقة، وتنمية روح الولاء والانتماء للمؤسسة في ظل تقديم حزمة الخدمات المتكاملة وسرعة الإنجاز في الأداء .

واكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على اهمية المتابعة والتنسيق المتكامل بين الإدارة الطبية وإدارة شؤن طلاب المركزية والكليات ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة والعمل التعاوني، وتذليل كافة التحديات التي تواجه الطلاب بما يضمن تقديم الخدمات المناسبة للطلاب عامة وذوي الإعاقة خاصة.

وأشار الدكتور طارق زكي مدير المركز إلى انه تم استقبال ما يقرب من ١٥ طالب وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة وتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والمشورة الأكاديمية لهم، وأعرب أولياء أمور الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة عم شكرهم وتقديرهم لقيادات جامعة سوهاج علي ما لمسوه من جودة في الأداء وإنجاز المهام بشكل متكامل وبسهولة ويسر خلال إنهاء إجراءات التقديم الورقي والكشف الطبي والخدمات الإلكترونية التي تمت علي أجهزة الحاسب الآلي داخل المركز.