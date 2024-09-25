انعقاد المجلس الاستشاري الصناعي بجامعة سمنود التكنولوجية

لربط الجامعة بالصناعة..

انعقد المجلس الاستشاري الصناعي بجامعة سمنود بحضور رجال الصناعة، لمناقشة العديد من الموضوعات منها عقد سلسلة من الدورات والندوات المتخصصة للطلاب لتوجيههم واكسابهم المهارات والفنيات في الشركات والمصانع كذلك مناقشة خطط التدريب المستقبلية وتحديد أهدافها للمزج بين المعرفة والمهارة والسلوك وفق إطار التعليم بالجدارات والذي تتبناه الجامعة.

جاء ذلك في إطار جهود الجامعة لتأهيل طلابها لسوق العمل، وربط الجامعة بالصناعة، وتوفير فرص تدريبية للطلاب.

كما ناقش الاجتماع تعزيز الرحلات العلمية للكيانات الصناعية الكبري؛ للاطلاع علي أحدث خطوط الإنتاج، إضافة إلى مناقشة السبل المناسبة لتوفير نماذج تعليمية للطلاب لرفع كفاءة التدريب وتعميق مفاهيم الطلاب لمواجهة مشاكل الصناعة في مجالات دراستهم بالجامعة.

كما تطرق اللقاء لكيفية تفعيل دور مركز الارشاد المهني بالجامعة لتعزيز فرص العمل للطلاب بعد تخرجهم من خلال إعداد قواعد بيانات باحتياجات المصانع، وإعداد قواعد بيانات داخلية بالتخصصات الفنية الدقيقة للطلاب التي تغطي احتياجات سوق العمل وذلك وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وصرح الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على توفير كافة الوسائل داخل وخارج الجامعة لرفع كفاءة الطلاب التعليمية والعملية، إضافة إلى تأهيلهم للانخراط في الصناعات التكنولوجية، ورفع كفائتهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد " دويدار "، على اهتمام إدارة الجامعة بتوفير فرص تدريبية للطلاب، والتي تعمل على تعزيز الجانب العملي والمعرفي لديهم، مما يجعل منهم خريجين مدربين ومؤهلين للعمل مباشرة بعد التخرج

جاء ذلك الاجتماع برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. وأعضاء التدريس بالكلية، ولفيف من رجال الصناعة، منهم المهندس حمدي عبد المنصف، والمهندس إسماعيل الدريني، والمهندس محمود النويهي، والمهندس وليد عاشور، والدكتور علاء النجار، والدكتوروائل السعيد.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد أحد مخرجات المؤتمر الأول لربط الجامعات التكنولوجية بسوق العمل والذي انعقد بمقر الجامعة في أبريل الماضي، وذلك ضمن إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الجامعة، والتي تطمح لتخريج خريج لديه المهارة العلمية والعملية والتي تساعده على فهم التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.