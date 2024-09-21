رئيس "جامعة سمنود" يهنئ الطلاب الفائزين في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية

هنأ الأستاذ الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، طلاب الجامعة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة بأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، والمنعقد من الفترة ١٧ وحتي ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بالمدينة الشبابية بأبي قير - الإسكندرية.





وجاء أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد جبران وزير العمل، مشيرًا إلى سعادته بإصرارهم على النجاح، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.





كما توجه رئيس جامعة سمنود بخالص الشكر والإمتنان للدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان درويش وكيل الكلية، والدكتور مصطفى بدوي، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور بيشوي وصفي المشرف على الفوج الطلابي، ومحمد الجابري ونورا عيش برعاية الشباب والمشرفين على الطلاب أثناء الملتقى الطلابي لإسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول.





وأشار "دويدار" إلى جهدهم المبذول للحفاظ على الطلاب، وتشجيعهم ومساعدتهم للفوز في الأنشطة المختلفة المقامة بين الجامعات، وجعل جامعة سمنود في المراكز الاولى،موضحا أن جميع منسوبي الجامعة يحرصون على خدمة الطلاب، وتقديم ما كل هو مفيد لهم لبناء الشخصية المصرية من خلال تلبية رغباتهم العلمية والعملية والأنشطة الطلابية المتنوعة.





وقال "دويدار" أنه إيمانًا من جامعة سمنود بأن النشاط الرياضي لا يقل قيمة عن الدراسة العلمية، فإن الجامعة تعمل على خرط طلابها في جميع المسابقات والأنشطة الرياضية داخل وخارج الجامعة، والتي تعمل على تنمية مهاراتهم وتغذية عقولهم، وغرس الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على المواجهات والتحديات وتحقيق الفوز والحصول على مراكز أولى بجانب نجاحهم في دراستهم.





يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية تعمل على تحقيق خطة الكلية في تخريج طلاب لديهم مهارة علمية وعملية وكافة الأنشطة الطلابية، المتمثلة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، بما يحقق للطلاب التنوع والاختلاف الذي يساعدهم على أن يصبحوا جيلًا سويًا لديه المهارة والعلم والمعرفة والنشاط.







