تعرف على نتيجة القبول بالمرحلة الثانية برياض الأطفال في كفر الشيخ

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ محمد عبدالله، اليوم الأربعاء، نتيجة القبول بالمرحلة الثانية لرياض الأطفال .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أولياء أمور الطلاب بالتوجه للمدارس، لتسليم الملفات الخاصة بأولادهم بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 29 سبتمبر الحالي.

وكشف وكيل تعليم كفرالشيخ عن نتيجة قبول الأطفال بالمرحلة الثانية برياض الأطفال على موقع المديرية https://kg.kfsedu.gov.eg/natega/، داعيًا أولياء الأمور من يجد اسم نجله من بين الأطفال المقبلولين، فعليه بالتقدم للمدرسة بالمستندات اللازمة.

وقال عبدالله، إن المستندات المطلوبة ملف تقديم ، واستمارة التقديم على موقع المديرية، والرقم القومي لطفل، وبطاقة صحية، و طابع تعليمي بـ 10 جنيهات، ومهن تعليمية بـ 5 جنيهات، وشهادة ميلاد للطفل، وإثبات محل الإقامة، و6 صور شخصية للطفل.