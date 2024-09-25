الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الأرصاد: غدًا طقس حار بأغلب الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 33 درجة

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس 26 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدا رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 30 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 24.

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