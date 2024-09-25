قامت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بمحافظة الجيزة برئاسة د. سماح عفيفى بالتنسيق مع اللجنة ‏الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ‏والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر بتنظيم ندوة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والفرص البديلة.

شارك فى الندوة كل من محمد مرعى رئيس مدينة الجيزة نائبا عن السيد المحافظ والمجلس القومى للمرأة وجهاز تشغيل الشباب والرائدات الاجتماعيات بمديرية الصحة وإدارة مشروعك ومجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الشباب والرياضة ونادى ريادة الأعمال بجامعة القاهرة.

قامت كل جهة بعرض التسهيلات التى تقدمها الدولة للمواطنين وطرق الاستفادة منها لإقامة مشروعات ربحية وعلى هامش المؤتمر تواجد بعض من العارضين لمنتجات ومشروعات متميزة تمت بمساندة الدولة.