الذهب عند قمة قياسية مع توقعات بخفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب العالمي، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعا بآمال تنفيذ خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات تضخم أمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0848 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.04 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2679.30 دولار للأونصة. وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أحدث اجتماع للسياسة النقدية. ويتوقع متعاملون بنسبة 58 بالمئة خفض الفائدة 50 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.

ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال دانييل هينز، محلل السلع الأولية لدى إيه.إن.زد في مذكرة إن تراجع الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأميركية عزز طلب المستثمرين على الذهب.

وسيترقب المستثمرون تصريحات باول التي من المقرر أن يدلي بها غدا الخميس وصدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لاستنباط مزيد من الأدلة على الخطوة التي سيتخذها المركزي الأميركي في اجتماعه القادم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.81 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 984.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.5 بالمئة مسجلا 1040.44 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4126 جنيها.

عيار 21 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3094 جنيها.

الجنيه الذهب 28880 جنيها.

الذهب العالمي

تستمر أسعار الذهب العالمية في مسلسل تسجيل المستويات التاريخية وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يجده من تراجع مستويات الدولار الأمريكي والبيانات السلبية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وتزيد من توقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة.وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي اليوم عند 2670 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع السعر ليتداول حالياً عند 2654 دولارا بينما قد افتتح تداولات اليوم عند 2658 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1% مسجلا 4 جلسات متتالية من الارتفاع، وفق جولد بيليون.