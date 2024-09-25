أسعار الذهب بمحال الصاغة اليوم الأربعاء

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بعد ارتفاع مساء أمس بحوالي 25 جنيهات، وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة، مما ينعكس على أداء الذهب في السوق المصري، ويعد سعر الذهب المسجل في مصر حالياً هو الأعلى منذ فبراير الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4114 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3600 جنيه

عيار 18 يسجل 3086 جنيهًا

الجنيه الذهب 28800 جنيه

الذهب العالمي

سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة السعر العالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو المحرك الرئيسي للأسعار حاليا في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الذهب المحلي.

القفزة الجديدة في سعر الذهب العالمي اليوم جاءت بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.

هذا بالإضافة إلى انخفاض كبير في مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض بقيمة – 21 بعد انخفاض سابق بقيمة – 19.

تسببت البيانات الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مسجلا انخفاض اليوم بنسبة 0.4%، الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

تزايدت المخاوف في الأسواق المالية بعد صدور البيانات بأن أداء النمو والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يشهد تباطؤ وهو ما انعكس بالسلب على ثقة المستهلكين، وبالتالي تزايدت التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيستمر في خفض الفائدة بشكل واسع للحيلولة دون تدهور معدلات النمو وانعكاسها بشكل سلبي على أداء قطاع العمالة وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا في المعاملات الفورية الأربعاء عند 2665.10 دولار للأونصة.

وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2682.60 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.11 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.60 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 1054.75 دولار للأونصة.