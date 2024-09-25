«إنرشيا للتنمية العقارية» تقدم عروضاً حصرية وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات على مشروعاتها خلال «سيتى سكيب مصر 2024»

أحمد العدوى: نجحنا فى تحقيق مبيعات قوية بمشروع «چيفيرا» منذ بداية العام الجاري.. واستمرار التسليمات بالمشروع للوصول بعدد الوحدات التي يتم تسليمها لـ 500 وحدة بنهاية العام الجاري

أعلنت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عن مشاركة قوية ومميزة خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2024، والذى يمتد خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الحالى، إذ تقدم الشركة لعملائها حزمة من الوحدات المميزة فى مشروعاتها التى يتم طرحها بعروض مميزة وحصرية خلال فعاليات المعرض، والتى تمثل فرصًا استثمارية قوية للعملاء.

قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن سيتى سكيب مصر ينطلق هذا العام وسط اقبال قوى من العملاء على شراء العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يعكس أهمية العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، حيث تقدم الشركة هذا العام أنظمة سداد مرنة بمقدم 5% والباقى على فترات سداد تصل إلى 9 سنوات.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات للتواصل المباشر مع العملاء، وتقديم عروض حصرية لهم تنشط المبيعات وفى نفس الوقت تمثل فرصة استثمارية للعميل يمكنه اقتناصها، كما أن المعرض هذا العام يشهد الإعلان عن مشروع جديد لشركة إنرشيا، وهو مشروع Fifty 7 والذى يضم 57 وحدة مميزة فى غرب القاهرة.

وكشف العدوى عن آخر المستجدات فى مشروعات الشركة، حيث بدأت الحياة تدب فى مشروع «چيفيرا» بالساحل الشمالى، وذلك بالتزامن مع بدء الشركة تسليم الوحدات للعملاء داخل المشروع، بعد توفير حزمة متنوعة من الخدمات بالمشروع، من بينها تشغيل الشاطئ وافتتاح عدد من المطاعم، بجانب وحدة طوارئ مستشفى چيفيرا التى تعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.

وتابع أن الشركة ركزت على رفع نسبة الإنشاءات بالمشروع للإسراع بمعدلات التسليم، ما مكّن الشركة من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء والتسليم بأعلى معايير الجودة وتستهدف الوصول بعدد الوحدات التى يتم تسليمها فى مشروع «چيفيرا» إلى 500 وحدة بنهاية 2024، وهى الخطة التى تعمل عليها الشركة بقوة.

وقال إنه من المخطط تدشين 3 فنادق فى مشروع «چيفيرا»، حيث يمثل المكون الفندقى جزءاً أساسياً من المشروعات الساحلية وذلك لخدمة العملاء المحليين والأجانب، كما أنه يتناسب مع خطة الدولة لجذب ملايين السائحين وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية.

ونوه بأن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات قوية فى مشروع «چيفيرا» منذ بداية العام الجارى وحتى سبتمبر الجارى، وهو ما يأتى ضمن الخطة البيعية للشركة فى المشروع خلال العام الجارى، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات قوية فى المشروع بنهاية 2024، وخاصة فى ضوء ارتفاع الطلب على المشروع وكذلك على منطقة الساحل الشمالى. ونوه بأن الساحل الشمالى شهد أداءً قويًا فى حجم المبيعات، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وأوضح أن «چيفيرا» هو أكبر مشروعات إنرشيا، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

ولفت إلى أن إجمالى محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتًا إلى تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانًا، ويضم شقق سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية لا تتجاوز 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع.

ولفت إلى تسليم المرحلة الأولى والثانية بإجمالى 570 وحدة من «Joulz»، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة ـ الاسكندرية الصحراوى على مساحة 115 فدانًا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة.

كما تم تسليم G-Cribs بالجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل بالبحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية، ويجرى أيضاً تنفيذ مشروع «Brix» وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 198 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم شققاً بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترًا وحتى 275 مترًا.

وأوضح أن الشركة نجحت فى تسليم Medipoint Sheikh Zayed وهو مشروع تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 1600 مترمربع فى الشيخ زايد.

كما أنهت الشركة تنفيذ وتسليم West Hills وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها القائمة بالتوازى مع البحث عن فرص استثمارية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة محفظة أراضيها وتحقيق أكبر قدر من التنوع لعملائها فى محفظة مشروعاتها، والتواجد فى مناطق جديدة تمكنها من تقديم أفضل المشروعات العقارية لعملائها، وهو ما يعزز ريادتها وتميزها فى السوق العقارية المصرية.