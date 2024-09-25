وزير العدل يجدد ندب المستشار ربيع قاسم مساعداً لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري

أصدر المستشار عدنان الفنجري، قرارا بتجديد ندب المستشار ربيع قاسم، مساعدا لوزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، وتضمن القرار تجديد الندب لـ 11 مساعدا للوزير.

ووافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض على قرار وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى بندب 6 مساعدين جدد لوزير العدل.

ويأتي ذلك في إطار ضخ دماء جديدة في وزارة العدل وتحسين جودة العمل، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على الحركة القضائية الخاصة بمساعدين وزير العدل الجدد وتجديد ندب بعض المساعدين الحاليين والتى شملت قطاعات عدة.

ويتولي المستشار ربيع قاسم رئاسة نادي القضاة فى محافظة القليوبية، وكما تولي رئاسة العديد من المحاكم مثل محكمة جنوب القاهرة ومحكمة المنصورة ومحكمة جنوب بنها، وشارك خلال الفترة الماضية فى العديد من الافتتاحات الخاصة بتطوير أبنية المحاكم المصرية ومباني الشهر العقاري، فى إطار خطة التطوير الشاملة للوزارة فى تجديد وتطوير ورفع كفاءة مباني المحاكم.