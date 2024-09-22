الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير العدل يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة لتقديم تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للسيد وزير العدل بمناسبة تولى سيادته حقيبة وزارة العدل متمنين لسيادته التوفيق والسداد.

txt

رئيسة الطفولة والأمومة تشهد عرضا مسرحيا يناقش قضايا الأطفال ذوي الهمم

وخلال اللقاء أعرب وزير العدل، عن امتنانه لهذه الزيارة وتقديره الكبير لقداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مثمناً دور الكنيسة الوطني والاجتماعي ومتمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة وشعبها بدوام الاستقرار والأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مواد متعلقة

رئيسة الطفولة والأمومة تشهد عرضا مسرحيا يناقش قضايا الأطفال ذوي الهمم

جامعة الفيوم توافق على تسجيل 66 ماجستير و28 دكتوراة

المرور يضبط 1458 مخالفة للتحدث في الهاتف أثناء القيادة
الجريدة الورقية