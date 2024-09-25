الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفيرة مصر في أرمينيا تلتقي برئيس الجمعية الوطنية الأرمينية

السفيرة سيريناد جميل،
السفيرة سيريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية في أرمينيا

التقت سيريناد جميل، سفيرة مصر في أرمينيا، مع ألين سيمونيان، رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، حيث تم بحث سبل التعاون وتعميق العلاقات بين مصر وجمهورية أرمينيا.

وأكدت السفيرة أن العلاقات المصرية الأرمينية أصبحت في ازدهار عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرمينيا في يناير ٢٠٢٣، حيث تم توطيد أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والشبابية والزراعية والبيئية.

كما شكرت سفيرة مصر بدورها رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية على ترحيبه، حيث أكدت على أهمية استمرار العلاقات الودية رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أكد ألين سيمونيان على دور الجالية الأرمينية في مصر كجسر للصداقة بين البلدين والشعبين.

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