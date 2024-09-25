السفير المصري في سول يشارك في ندوة حول السياسة الخارجية المصرية

في إطار جهود السفارة المصرية في كوريا الجنوبية للتواصل مع الجامعات والمعاهد التعليمية الكورية، شارك خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، أمس، في ندوة نظمها قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، حيث تناولت الندوة سياسة مصر الخارجية وأوجه العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، وفرص تطوير التعاون المستقبلي بين البلدين.

خلال كلمته، استعرض السفير عبد الرحمن مبادئ وتوجهات السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي توليها القاهرة لتطوير التعاون مع المؤسسات الكورية في مختلف المجالات.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والفنية، بما في ذلك مجال دراسة اللغة العربية.

وأعرب السفير عن استعداد الجامعات والمعاهد المصرية للتعاون مع قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

عقب الكلمة، تم تخصيص فقرة لتلقي أسئلة الأكاديميين والطلاب الكوريين حول موضوع الندوة، مما أتاح فرصة للنقاش وتبادل الأفكار.

كما أجرى السفير لقاءً مع الدكتورة نبيلة يون، رئيسة قسم اللغة العربية بالجامعة، حيث بحثا سبل دعم التعاون بين الجامعات والمعاهد المصرية والجامعة الكورية. وتم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالاً بمرور ٣٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك خلال شهر أبريل من العام المقبل.