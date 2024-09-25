برشلونة يتحرك لضم بديل بعد إصابة تير شتيجن

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن فكرة جديدة تلوح في أفق برشلونة بعد إصابة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.





تعرّض تير شتيجن لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة الفريق ضد فياريال، مما استدعى إجراء جراحة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.



وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، تبحث إدارة برشلونة عن حارس حر، نظرًا لانتهاء فترة الانتقالات الصيفية والتحديات المالية التي يواجهها النادي. تردد أسماء مثل فويتشيك تشيزني وكيلور نافاس وإدجار باديا وجوردي ماسيب كخيارات محتملة.



بالإضافة إلى ذلك، بدأ برشلونة في دراسة خطة طويلة الأمد لتعزيز مركز حراسة المرمى من خلال ضم حارس من مستوى النخبة. يُفكر النادي في التعاقد مع البرتغالي ديوجو كوستا (25 عامًا)، حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال، الذي يحظى بتأييد كبير من الإدارة الرياضية بالنادي.



وقد تابعت الإدارة الفنية، بقيادة ديكو، أداء كوستا لفترة طويلة نظرًا لمستواه العالي وإمكاناته. ومع ذلك، يُعتقد أن كوستا بحاجة إلى خطوة طموحة بالانضمام لنادٍ كبير، نظرًا لقدراته على الدفاع عن مرمى فريق يسعى للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.



تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لكوستا تبلغ 45 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ويرتبط بعقد مع بورتو حتى 2027. لذا، قد يكون من غير المجدي التفكير في التعاقد معه حتى العام المقبل، ما لم يكن لدى برشلونة القدرة المالية اللازمة لذلك.



يُذكر أن كوستا هو أحد المرشحين العشرة لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم التي أعلنتها فرانس فوتبول مطلع الشهر الجاري.

