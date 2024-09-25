يويفا يغضب الدوريات الخمسة الكبار.. والسبب الأرباح

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، انه سيزيد من الأموال المخصصة لدعم الأندية غير المشاركة في المسابقات القارية للرجال، كما سيضع حداً أقصى لعوائد الاتحادات الخمسة الكبرى في القارة.

وذكر يويفا في بيان: "في العام الماضي، وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة كبيرة في توزيع الدعم للأندية غير المشاركة في مسابقات أندية الرجال التابعة للاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 2024 وحتى 2027، والتي ستشهد ارتفاع الحصة المخصصة للأندية غير المشاركة من أربعة بالمئة إلى سبعة بالمئة من الإيرادات المتوقعة البالغة 4.4 مليار يورو، هذا يصل إلى 308 ملايين يورو، بزيادة تقارب 80 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة".

وأضاف يويفا أنه تم تأكيد وجود سقف لتوزيع الإيرادات على الاتحادات الخمسة الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا)، وسيحصل كل منها على 10 ملايين يورو، وبالتالي فإن الأموال المتاحة للاتحادات الخمسين المتبقية سترتفع من 135 مليون يورو حالياً إلى 258 مليون يورو إجمالاً, وسيتم توزيع 70 بالمئة من هذه المبالغ على أساس موقعها في قائمة خاصة يضعها الاتحاد الأوروبي في حين أنّ 30 بالمئة ستكون متناسبة مع المبالغ التي يتلقاها النادي الأعلى دخلاً في كل اتحاد، وهو مفهوم مبتكر يهدف بشكل صريح للتوازن التنافسي في الدوريات المحلية".