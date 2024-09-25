الدقهلية تتخذ إجراءات قانونية ضد مالك أكبر موقع لتجمعات الخردة بالمنصورة

قام بجمعها في خزان مياه بحراسة حيوانات مفترسة

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك أكبر موقع لتجمعات الخردة والقمامة، والذي تم ضبطه صباح اليوم في شارع سكة سندوب أمام مقابر العيسوي بالمنصورة داخل خزان للمياه .

الصورة البصرية

وأمر مرزوق، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشخص المخالف الذي قام بتجميع كميات كبيرة من الخردة والقمامة واستيلائه علي أحد المنشآت المملوكة للدولة وتشويه الصورة البصرية للمواطنين وحيازة حيوانات مفترسة بالمكان .

جاء ذلك خلال قيام المحافظ صباح اليوم أثناء جولته بشوارع المنصورة لمتابعة مستوي النظافة بضبط أكبر موقع لتجميع الخردة ، حيث قام أحد المواطنين بالاستيلاء على خزان المياه التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلي استيلائه علي المنطقة المحيطة بالخزان مما أدي الي تشويه المظهر الجمالي والحضاري للشارع والمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهليه ، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة .

خزان المياه

ووجه المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بتفريغ خزان المياه من كافة تجمعات الخردة وتنظيفه وتسليمه الي الهيئة القومية لمياه الشرب ، وكلف رئيس الهيئة القومية بالدقهلية باستلام الخزان واستغلاله وتعيين مشرف عليه لمتابعته .

نقل الخردة

ووجه اللواء " مرزوق " بنقل الخرده بالكامل الي مصنع تدوير المخلفات بسندوب ، والتحفظ علي كافة المعدات والأجهزة بالموقع .

وكلف " المحافظ " رئيس حي غرب المنصوره بإزالة كافة الآثار السلبية الناتجه عن تجمعات الخرده وتجميل المنطقه المحيطه من خلال زراعة الأشجار ودهان الحوائط والخزان وغسيل منطقة تجمع الخرده بعد نقلها.

يذكر بأن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية قد كلف الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، بالإشراف على حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية ورفع الإشغالات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتقديم الخدمات في كافة القطاعات الخدمية.

وأوضح المحافظ أن الحملة تشمل مناطق حي شرق وغرب المنصورة، مركز المنصورة، مركز ومدينة طلخا، وكلف المحافظ المهندس خالد جلال، مدير الحملة الميكانيكية، وفهمي علام، وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالإشراف على الحملة بالتنسيق مع رؤساء المنطقة المركزية. والذي تم ضبطه صباح اليوم في شارع سكة سندوب أمام مقابر العيسوي بالمنصورة داخل خزان للمياه .

مخلفات داخل موقع الخردة

سرداب داخل موقع الخردة

الحملة خلال رفع كميات الخردة والقمامة