في آخر ايام انعقاده.. إشادة واسعة بمشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك

يختتم اليوم منتدى شباب العالم، مشاركته في قمة المستقبل والتي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

تعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى

وجاءت مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بما يشمل الأمن والسلام الدوليين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.

منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم

وتوفر القمة للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم، حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة.

وتُعد هذه المشاركة خطوة محورية في مسيرة المنتدى، حيث تبرز التزامه بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على الساحة العالمية.

إضافة إلى ذلك، يشكل حصول منتدى شباب العالم على الاعتماد الخاص للمشاركة في القمة فرصة مهمة لتقديم رؤى الشباب حول التحديات العالمية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.

أهمية وجود الشباب في المناقشات العالمية المتعلقة بالتحديات الكبرى التي تواجه العالم

وتؤكد هذه المشاركة أهمية وجود الشباب في المناقشات العالمية المتعلقة بالتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم، ومن خلال هذه الخطوة، يعزز المنتدى دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الدولية.

فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين

كما تتيح هذه المشاركة للشباب فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين ما يعزز من تأثيرهم في النقاشات الدولية ويسهم في إحداث تغيير ملموس في صياغة السياسات الدولية المستقبلية.

خطوة نوعية هامة في تعزيز دور الشباب على الساحة الدولية

وحازت مشاركة منتدى شباب العالم في "قمة المستقبل" المنعقدة في نيويورك على إشادة واسعة من السياسيين، باعتبارها خطوة نوعية هامة في تعزيز دور الشباب على الساحة الدولية.

خاصة وأن تلك المشاركة تأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات إقليمية ودولية تتطلب حلولاً مبتكرة ومساهمات فكرية من الشباب.