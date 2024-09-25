المشروعات الخضراء الذكية بالمنيا تفوز بمؤتمر الفيوم

فاز 16 مشروعا من المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة المنيا، في مؤتمر الفيوم، حيث قدم اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة من محافظ المنيا، بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية الهادفة إلى معالجة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء مستقبل مستدام لمصر.

وأعرب محافظ المنيا، عن تقديره للمشاركة المتميزة باسم المحافظة فى المسابقة الوطنية ضمن فاعليات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى تم إطلاقها برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2738 الصادر عام 2022.

وأضاف المحافظ، أن مشروعات المنيا التى أعلن عن فوزها فى المؤتمر ، الذى عقد بمحافظة الفيوم فى النسخة الثالثة من المبادرة ، بلغ 16 مشروعا ، تضمنت فئة المشروعات كبيرة الحجم مشروعات ، "طاقة متجددة صناعة مستدامة"، و"نبت"، و"تطوير شبكة الري المصرية للتنمية المستدامة"، وفي فئة المشروعات المتوسطة مشروعات : "شواحن السيارات الكهربائية WSLA" و"استبدال تشغيل المضخات والشفاطات السطحية من الديزل إلى الطاقة الشمسية"، و"فندق بيئي (إيكولودج)" .

وأشار كدوانى، إلى أن من المشروعات الفائزة ايضا ، من فئة المشروعات المحلية الصغيرة مشروعات ، (حياة كريمة) مشروع "التاكسي الأخضر"، وفى فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة مشروعات ، "بايوبيكيا" و"Justice"، و" أجري بيو سيرف "، وفي فئة مشروعات المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح مشروعات ، "مراكز تأهيل وإصلاح خضراء ذكية"، و"الإستخلاص الأخضر والآمن للمركبات النشطة كيميائياً الفعالة لبعض الأوراق الخضراء النباتية ، وتطبيق استخداماتها لأغراض التغذية والمكافحة الحيوية الآمنة"، و"إيكو ريسايكل"، وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة مشروعات: "وحدة الدعم الفني للمرأة"، و"زرعتى دنيتى"، و"قريتنا أحلى بينا".

وأكد كدوانى، على أهمية البحث المستمر عن الرؤى المبتكرة ، والتفكير غير التقليدى لتقديم مشروعات جديدة تمثل أبناء عروس الصعيد ، لإبراز طاقاتهم الخلاقة لخدمة وطنهم فى المجالات كافة ، وخاصة فى المشروعات المعنية بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة .