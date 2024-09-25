الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

الريال السعودي يُسجل رقمًا جديدًا بداية تعاملات اليوم

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.. بلغ سعر الريال السعودي رسميًا، 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية لهذه البنوك.

سعر الريال السعودي  البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 12.93 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 12.93 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.               

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