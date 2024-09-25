فوز طلاب هندسة الأزهر بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروعات التخرج

فاز مشروع طلاب قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين بالقاهرة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في «ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج الطلابي 2024» الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية والمهندسين حديثي التخرج، وتم تكريمهم بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر.

وأوضح الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة، أن هذا الإنجاز الكبير والأداء المتميز والتمثيل المشرف لطلاب كلية الهندسة بالقاهرة، كان بدعم ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وأضاف أن طلاب قسم الهندسة المدنية بالكلية فازوا بالمركز الثاني على مستوى الملتقى بعد منافسات شرسة مع نظرائهم من الطلاب في كليات الهندسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن طلاب قسم التعدين والبترول بالكلية سبق لهم أن فازوا بالمركز الأول على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول الأمريكية للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا على أن هذه الإنجازات تؤكد قوة التعليم في كليات جامعة الأزهر وتعزز ثقة المجتمع على مستوى العالم في أبناء جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.

إدراج 43 عالمًا من جامعة الأزهر بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

وعلى صعيد متصل؛ تم إدراج 43 عالمًا من علماء جامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في التقرير الذي أصدرته جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024م لقائمة أسماء أعلى ٢% من علماء العالم "الأكثر استشهادًا" والذي يُبرز تميز وريادة وإنجاز علماء جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث: إن الاختيار يعد تكريمًا لمسيرة البحث العلمي التي يتميز بها علماء جامعة الأزهر عبر تاريخها الطويل الممتد على مدار 1084 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإنسانية، موضحًا أن ظهور علماء جامعة الأزهر في ستانفورد يؤكد الاستمرارية في التميز والريادة التي تحظى بها جامعة الأزهر في جميع مجالات البحث العلمي.



وقدم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التهنئة لعلماء جامعة الأزهر الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة بهذا التميز الواضح والإدراج ضمن هذه القائمة الدولية المهمة.

وقد ضم تقرير جامعة ستانفورد لهذا العام كليات: العلوم بنين القاهرة، والصيدلة بنين القاهرة، وكلية العلوم بنين بأسيوط، ما يعكس الإنجاز التزام جامعة الأزهر بتعزيز البحث العلمي، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار، ويسلط الضوء على تأثير علماء الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في المجالات الأكاديمية والمجتمعية، جنبًا إلى جنب مع التميز في المجال العلمي.