الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

جيش الاحتلال: نواصل مهاجمة أهداف ومستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من الجنوب اللبناني بالجليل الأعلى شمال إسرائيل وتم اعتراض بعضها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي:

وأوضح جيش الاحتلال، أن القوات الإسرائيلية تواصل مهاجمة أهداف ومستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، كما أن حزب الله يواصل تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه المناطق النائية في إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال: "عدد من صواريخ الرشقة الأخيرة بالجليل الأعلى سقطت على منازل محمية في منطقة صفد".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان منذ قليل على منطقة الكرمل ووادى عارة فى جنوب حيفا بشمال إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ بينما سقط صاروخ واحد على الأقل.

وأدت الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت، وكذلك في المجتمعات المحيطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات .

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: مليون مستوطن دخلوا الملاجئ بتل أبيب "الحرب تشتد"

حرب على الأرض.. مناورات إسرائيلية تحاكي عمليات برية بلبنان

"إيكونوميست": سيناريو الحرب الشاملة مع حزب الله كابوس بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي

استهداف الموساد بصاروخ باليستي جزء من ردود حزب الله

عاجل | حزب الله يعلن استهداف مقر الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي

الرئيس الإيراني: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحجة الدفاع عن النفس

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الجميع يسعى لتسليح إسرائيل

محمد عز العرب: 7 أكتوبر جاءت لفرملة قطار التطبيع بين إسرائيل والسعودية
الجريدة الورقية