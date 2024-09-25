جيش الاحتلال: نواصل مهاجمة أهداف ومستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من الجنوب اللبناني بالجليل الأعلى شمال إسرائيل وتم اعتراض بعضها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي:

وأوضح جيش الاحتلال، أن القوات الإسرائيلية تواصل مهاجمة أهداف ومستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، كما أن حزب الله يواصل تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه المناطق النائية في إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال: "عدد من صواريخ الرشقة الأخيرة بالجليل الأعلى سقطت على منازل محمية في منطقة صفد".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان منذ قليل على منطقة الكرمل ووادى عارة فى جنوب حيفا بشمال إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ بينما سقط صاروخ واحد على الأقل.

وأدت الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت، وكذلك في المجتمعات المحيطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات .