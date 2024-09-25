أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم الأربعاء.. قفزة جديدة

سعر الدينار الكويتي .. سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 25-9-2024 نحو 158.84 جنيه للشراء، 159.34 للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزى المصري.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء ننشر لكم في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية:

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 158.13 جنيه للشراء، 159.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 158.51 جنيه للشراء، 159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية 152.64 جنيه للشراء، 159.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 154.12 جنيه للشراء، 159.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 146.90 جنيه للشراء، 159.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.. بلغ سعر الريال السعودي رسميًا، 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 12.93 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 12.93 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.. بلغ سعر الدرهم الإماراتي رسميًا، 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، 13.22 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، 13.22 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة، 13.22 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.